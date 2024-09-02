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Okulla tanışan miniklere balonlu karşılama

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ilk defa okulla tanışan minik öğrenciler bugün uyum süreci kapsamında arkadaşları ve öğretmenleri ile ders başı yaptı. Öğrencileri öğretmenler balonlar ve hediyelerle karşıladı.

Kozan ilçesinde ilk defa okulla tanışan minikler uyum haftası kapsamında sınıflarda yerini aldı. Aileler ise heyecanla okul bahçesinde çocuklarını bekledi. Kozan Halit Dağlı İlkokulu'nda öğrencilerini balonlarla karşılan öğretmenler, öğrencilerin kaynaşmaları için çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrencileri hediyeler ile karşılayan öğretmenler, ailelere çocuklarını başka öğrencilerle kıyaslamamaları için uyarılarda bulundu.

Halit Dağlı İlkokulu Müdürü Seyban Karaköse, okulların çocuk sesleri ile birlikte şenlik havasında açıldığını 1. sınıf öğrencilerin okul ve sınıf kaynaşması çerçevesinde 1 hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına başladıklarını kaydetti.

2024-2025 eğitim öğretim yılına adım atan öğrenciler çok heyecanlı olduklarını kaydederek okulu gezdiler. Öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladıkları hediye ile çok mutlu olduklarını kaydettiler.