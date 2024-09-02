Okulla tanışan miniklere balonlu karşılama - Son Dakika
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Okulla tanışan miniklere balonlu karşılama

Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlkokulu'nda ilk kez okula başlayan minik öğrenciler, uyum süreci kapsamında balonlar ve hediyelerle karşılandı. Öğretmenler, öğrencilerin kaynaşması için etkinlikler düzenleyerek ailelerine de çocukları kıyaslamamaları konusunda uyarılarda bulundu. İlk hafta boyunca okul ortamında çeşitli etkinliklerle heyecan doruğa ulaşırken, çocuklar yeni eğitim yılına adım attılar.

02.09.2024 19:53
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Okulla tanışan miniklere balonlu karşılama

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ilk defa okulla tanışan minik öğrenciler bugün uyum süreci kapsamında arkadaşları ve öğretmenleri ile ders başı yaptı. Öğrencileri öğretmenler balonlar ve hediyelerle karşıladı.

Kozan ilçesinde ilk defa okulla tanışan minikler uyum haftası kapsamında sınıflarda yerini aldı. Aileler ise heyecanla okul bahçesinde çocuklarını bekledi. Kozan Halit Dağlı İlkokulu'nda öğrencilerini balonlarla karşılan öğretmenler, öğrencilerin kaynaşmaları için çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrencileri hediyeler ile karşılayan öğretmenler, ailelere çocuklarını başka öğrencilerle kıyaslamamaları için uyarılarda bulundu.

Halit Dağlı İlkokulu Müdürü Seyban Karaköse, okulların çocuk sesleri ile birlikte şenlik havasında açıldığını 1. sınıf öğrencilerin okul ve sınıf kaynaşması çerçevesinde 1 hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına başladıklarını kaydetti.

2024-2025 eğitim öğretim yılına adım atan öğrenciler çok heyecanlı olduklarını kaydederek okulu gezdiler. Öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladıkları hediye ile çok mutlu olduklarını kaydettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Okulla tanışan miniklere balonlu karşılama - Son Dakika

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