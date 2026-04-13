İstanbul'da Okur Yazar Buluşması

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, nisan ayında düzenleyeceği "Okur Yazar Buluşması" etkinlikleri ile edebiyat meraklılarını yazarlarla bir araya getiriyor. Program kapsamında okurlar; 18 Nisan'da Kerem Işık ve 25 Nisan'da Demet Cengiz ile İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde buluşacak.

İstanbul'un önemli kültür duraklarından İstanbul Kitapçısı, her yaştan okura hitap eden etkinlik programlarıyla kentin kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Okur Yazar Buluşması kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri, yazarlarla tanışma ve eserlerini daha yakından keşfetme imkanı sunuyor.

Buluşmalar kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü Kerem Işık, "Öteki Dünya" kitabı üzerine gerçekleşecek etkinlikte okurlarıyla buluşurken; 25 Nisan Cumartesi günü Demet Cengiz, "Göl Kıyısında Leyla" kitabı kapsamında düzenlenecek Okur Yazar Buluşması'nda katılımcılarla bir araya gelecek.

Etkinlik takvimi

18 Nisan Cumartesi günü saat 15.00

Kerem Işık ile Okur Yazar Buluşması

25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 15.00

Demet Cengiz ile Okur Yazar Buluşması