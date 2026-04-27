Okyanusların yüzde 10'u koruma altına alındı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan ortak çalışmaya göre, okyanusların yüzde 10,01'i resmi olarak koruma altına alındı. Bu, 2020 için belirlenen Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi'ne 6 yıl gecikmeyle ulaşıldığı anlamına geliyor. 2024'te okyanusların yüzde 8,6'sı korunurken, son 2 yılda yaklaşık 5 milyon km² yeni alan eklendi.

UNEP-WCMC Direktörü Ash, 2030'a kadar okyanusların yüzde 30'unun korunmasını öngören Hedef 3 için ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ulusal suların yüzde 23,2'si korunurken, açık okyanuslarda bu oran yalnızca yüzde 1,7. Korunan alanların biyoçeşitlilik için önemli bölgelerde, iyi bağlantılı ve yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Ash, sağlıklı okyanus ekosistemlerinin iklim kriziyle mücadelede karbon emilimi ve kıyı koruması sağladığını ifade etti.