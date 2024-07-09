Olafur Eliasson'un sergisi 70 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Güncel

Sanatçı Olafur Eliasson'un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkinin görülebildiği "Senin Beklenmedik Karşılaşman" sergisini, bir ayda 70 bin kişi ziyaret etti.

İstanbul Modernden yapılan açıklamaya göre, sanatçının Türkiye'deki ilk kişisel sergisi izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Sergideki seçkide, sanatçının yeni üretimleri de dahil olmak üzere, 40'a yakın yapıt yer alıyor.

Sanatçının su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konulara odaklandığı eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstlendi.

Farklı coğrafyalardan izler

Dünyanın farklı coğrafyalarından izler taşıyan sergideki ilk karşılaşma, sanatçının yeni müze binasına özel tasarladığı ve büyük ilgi gören mekana özgü kalıcı yerleştirmesi "Senin beklenmedik seyahatin" ile başlıyor.

Müzenin ikinci katındaki Süreli Sergi Salonu'nda yer alan yapıtlar, sanatçının kariyeri boyunca ele aldığı konuların yanı sıra dünyadaki güncel tartışmalara olan ilgisini de yansıtıyor.