Olağanüstü Kurultay için İmzalar Toplandı

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, Özgür Özel'in delegelere yaptığı Olağanüstü Kurultay çağrısının ardından Kurultayı toplamak için yeterli imza bugün saat 16.00 itibarıyla toplandı.

Gün sonunda 700'ün biraz üzerinde delegenin Olağanüstü Kurultay için imza verdiği öğrenildi. Olağanüstü Kurultay için imza toplama işleminin yarın da devam edeceği belirtildi.