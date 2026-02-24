Olayı Manipüle Ediyorlar - Son Dakika
Olayı Manipüle Ediyorlar

24.02.2026 19:10
Çınarcık'ta darp iddiaları sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, baba açıklama yaptı.

'OLAYI MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Muhammet Baca ve kızı İkra'nın darbedilmeden önce husumetlileri ile yaşadığı tartışmanın ardından evlerine girdikleri ilk anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İkra bebeğin annesi Bilge Baca ile beraber eve geldiği, baba Muhammet Baca'nın ise sonrasında eve giriş yaptığı görüldü. O anları Muhammet Baca, kızını annesine verdiğini, araçtaki poşetleri alıp tekrar eve geldiğini söylerken, olayı eşine anlattığı sırada kullandığı, 'Frene bastım çocuğun yüzüne bak' ifadelerine ve karşı tarafın çocuğun yüzünün frene basılması sonucu torpidoya çarptığı iddialarına yanıt verdi. Olayın manipüle edilmeye çalışıldığını söyleyen Baca, "Video kayıtları var. Saat 18.51'de çocuğu eve bırakıyorum, hanıma teslim ediyorum. Tekrar ikinci kez arabaya gidiyorum poşetleri almaya. Burada görüntülerde de var. Çocuğun elinde yüzünde hiçbir şey yok. Arkadaş böyle işi başka yerlere çeviriyor. Sonra jandarmayı arıyorum. Kucağımda çocuk yok jandarma geldiğinde. Hatta jandarmayla beraber evden çıkıyorum. Tek çıkıyorum, çocuk yine evimde. Çocuğun elinde yüzünde de bir darp izi yok, arabada hiçbir şey olmadı. Orada ilk önce hanımımı düşürdüler koştum gittim, hanımın kucağındaydı kız. Evde hanımıma olayı anlattığımda, 'Arabayla sokakta karşılaştık' diyorum. 'Frene bastım ve çocuk bile korktu' diyorum. Orada bağırıyor ya çünkü. 'Önüne baksana lan' diye böyle bağırıyor. Şimdi çocuğun kafasını torpidoya çarpması için çocuğun sağ koltukta oturması lazım. Çocuk benim kucağımda. Çocuğun orada bir darp izi, bir yara yok. Olayı manipüle etmeye çalışıyorlar" dedi.

Haber/Kamera : Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: DHA

