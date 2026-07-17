Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika
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Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

17.07.2026 14:32  Güncelleme: 16:17
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Antalya'da vefat eden eski CHP lideri Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi; siyasetçiler katıldı.

(ANKARA) - Antalya'da 88 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Olcay Baykal'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı. Baykal, Devlet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 88 yaşındaki Olcay Baykal için, Ankara'da Karşıyaka Camisi'nde, cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Baykal ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende, Olcay Baykal'ın çocukları Aslı Baykal ve Ataç Baykal, taziyeleri kabul etti.

Tören alanına siyaset, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından çok sayıda çelenk gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri tören alanında yer aldı.

Cenaze namazının kılınacağı alana ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kısa süre sonra alana gelen Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın cenazesi, dualar eşliğinde Devlet Mezarlığı'na götürüldü. Olcay Baykal'ın cenazesi, 11 Şubat 2023'te vefat eden ve Devlet Mezarlığı'na defnedilen eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yanında toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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