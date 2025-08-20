Öldürülen Avukatın Uyuşturucu Bağlantısı - Son Dakika
Öldürülen Avukatın Uyuşturucu Bağlantısı

20.08.2025 12:52
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer, avukat Göksu Çelebi'nin ölümünden tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanan ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen avukat Göksu Çelebi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Temmuz'da mağdur avukat Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan tutuklu şüpheli İçer hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'dan itibaren yoğun bakımda tedavisi süren avukat Çelebi, dün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer gözaltına alınmış, yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Gökalp İçer hakkındaki kara para aklama soruşturması

ICRYPEX şirketi ve sahibi şüpheli İçer hakkında ayrıca "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verilmişti.

Kaynak: AA

