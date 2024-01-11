 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Gazoz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Mete Gazoz, 'spor' kategorisinde kendi fotoğrafının yer aldığı 'Mete'nin nişanı' adlı kareye oy verdi ve diğer kategorilerde de beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 09:07,  Güncelleme: 09:16
Abone Ol

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli okçu, "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Almanya'da düzenlenen 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan ve bu kategoride dünyada 2023'ün en iyi okçusu seçilen Mete, "spor" kategorisinde kendi fotoğrafının yer aldığı Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" ve Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" karelerini beğenen Mete, "çevre ve yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" ve Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" adlı fotoğraflarını tercih etti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını seçen Mete Gazoz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı karesi için oy kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mete Gazoz, Deprem, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


10:03
Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24
Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21
Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03
6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu

Son Dakika
10:03 Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21 Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:28 Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya koç saldırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 10:10:29. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement