Olmert'ten Netanyahu'ya Eleştiri - Son Dakika
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Olmert'ten Netanyahu'ya Eleştiri

23.06.2025 10:45
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Eski Başbakan Olmert, Netanyahu'yu İran saldırılarıyla Gazze'deki durumu örtbas etmekle eleştirdi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırılarla dikkatleri Gazze Şeridi'nden başka bir yöne çekmeyi başardığını belirtti.

Olmert, İngiltere merkezli The Economist dergisi için ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarıyla İsrail'in İran ve Gazze'ye saldırıları sona erdirmesine imkan tanıdığını öne süren bir yazı kaleme aldı.

Ancak Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda bir netlik olmadığını ve İsrail'in Gazze'de "bataklığa saplandığını" vurgulayan Olmert, Netanyahu'nun İran'a saldırılarla dikkatleri çok sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğü, 50 İsrailli esirin tutulduğu "Gazze'den başka bir yöne çekmeyi başardığını" ifade etti.

Olmert, "Gazze'deki harekatı sürdürmek İsrail'e bedelini ödeyeceği bir başarı getirmeyecektir. Bu bedel ölen askerler, kaybedilen esirler, Gazzelilerin ölümü ve İsrail'e yönelik uluslararası desteğin erozyona uğramasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'da Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların İsrail'in Tahran'a yönelttiği saldırıları sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırdığını vurgulayan Olmert, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana "tahmin edebileceğinin ötesinde sonuçlar elde ettiğini" ileri sürdü.

İsrail saldırılarının İran'ı dize getireceği düşüncesi "gerçek dışı"

İsrail'in yürüttüğü bir dizi "önleyici" saldırının 90 milyonun üzerinde nüfusa ve binlerce yıllık bir kültürel mirasa sahip bir ülkeyi dize getirebileceği düşüncesinin "kibirlice ve gerçek dışı" olduğunu kaydeden Olmert, "İran, Amerikan saldırısının son derece acı verici darbesinden sonra bile çökmeyecek ya da parçalanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Olmert, İran'ın hala uzun ve kısa menzilli füzelerden oluşan güçlü bir cephaneliğe sahip olduğunun altını çizerken Tahran yönetiminin ABD saldırılarıyla bölgesel bir güç olarak zayıfladığına da işaret etti.

İran'a saldırılar İsrail ekonomisini felce uğrattı

Eski İsrail Başbakan Ehud Olmert, İran'a başlatılan saldırılarla ülke ekonomisinin bir haftadır neredeyse tamamen "felce" uğradığını vurgulayarak okulların kapalı tutulduğunu, ticarethanelerin kepenk indirdiğini, uçuşların durduğunu ve yüz binlerce İsraillinin yurt dışında kaldığını hatırlattı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetteki aşırı sağcı ortaklarının ABD'nin İran'a saldırısından memnuniyet duyduğunu belirten Olmert, "Ancak bir haftadan uzun bir süredir İsrail toplumu ve ekonomisinin neredeyse tamamen felce uğradığını da hatırlamakta fayda var." diye yazdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ehud Olmert, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

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