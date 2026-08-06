Oltu'da Çayda Boğulma Olayı
12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde serinlemek için Oltu Çayı'na giren 12 yaşındaki Ertuğrul A, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, çalışmalar sonucunda Ertuğrul A'yı sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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