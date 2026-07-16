Oltu\'da gönüllüler Stare Dağı\'nın zirvesindeki bayrağı yeniledi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde bir grup gönüllü, 1600 rakımlı Stare Dağı'nın zirvesinde asılı olan ve zaman içerisinde yıpranan bayrağı zorlu bir tırmanışın ardından yenisiyle değiştirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dönemin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş öncülüğündeki gönüllü grup, 24 Kasım 2022 tarihinde 1600 rakımlı Stare Dağı'na tırmanarak bir bayrak direği dikti ve bu direğe Türk bayrağı çekti. Şehit öğretmenleri anan gönüllüler, aşırı rüzgar alan zirvede yıpranan bayrağın değişimini de kendileri yaptı. Emre Öztaş ve gönüllü grubu, belirli aralıklarla zirveye çıkarak rüzgar ve güneş gibi etkenlerle yıpranan bayrağın değişimiyle de ilgilendi.

BAYRAĞI ÖĞRETMEN DİKTİ

Oltu'nun en fazla rüzgar alan bölgesindeki bayrağın yıprandığını gören Öztaş ve gönüllüler bir kere daha harekete geçti. Oltu Halk Eğitimi Merkezi giyim öğretmeni Ayşenur Dursun'un dikimini yaptığı Türk bayrağını alan gönüllü grup, Stare Dağı'na tırmandı. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yapan Emre Öztaş öncülüğündeki grup, yeni bayrağı göndere çekmek için sarp yamaçlar, dik vadiler ve patika yolları aştı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün ardından Stare Dağı'nın zirvesine ulaşan gönüllüler, yıpranan Türk bayrağını indirerek yerine yenisini göndere çekti.

Stare Dağı'nın zirvesinde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Aslan bayrak şiirini okurken fotoğrafçı Ümit Onat, "Biz bayrağımızı dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her ne kadar yorulsak da bayrağı göndere çekmemiz yorgunluğumuzu gideriyor" dedi.

BAYRAK DESTEĞİ İSTEDİ

Oltu Stare Dağı'ndaki bayrakla yakından ilgilenen gönüllü grubun öncüsü Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, bayrağın belirli aralıklarla yenilenebilmesi için destek çağrısında bulundu. Öztaş, herhangi bir maddi bağış talepleri olmadığını belirterek, "Biz kimseden maddi destek ve para istemiyoruz. Oltulular, iş insanları ve hayırseverlerden yalnızca Stare Dağı'na dikmek üzere 5x4 veya 6x4 metre ebatlarında Türk bayrağı temin edilmesi konusunda destek bekliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olurlarsa minnettar oluruz" diye konuştu.