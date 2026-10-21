Oltu'da polis, AK Parti Kadın Kollarına bağımlılık ve dolandırıcılık semineri verdi - Son Dakika
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Oltu'da polis, AK Parti Kadın Kollarına bağımlılık ve dolandırıcılık semineri verdi

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Oltu\'da polis, AK Parti Kadın Kollarına bağımlılık ve dolandırıcılık semineri verdi
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Oltu'da polis, AK Parti Oltu Kadın Kollarının belediyenin sosyal tesislerinde düzenlediği programda kadınları bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi. Seminerde, olası mağduriyetlere karşı alınabilecek önlemler de anlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis ekipleri, düzenlendikleri seminerle kadınları, bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

AK Parti Oltu Kadın Kollarınca belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda polis ekipleri, toplumsal farkındalığın artırılması ve olası mağduriyetlere karşı bilinçlendirilme çalışması yaptı.

Ekiplerce kadınlara bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık yöntemleri ile bu konulara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.

Programa, AK Parti Oltu Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsün Musaoğlu ve ilçedeki bazı kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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