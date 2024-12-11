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Oltu'da şehide vefa

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Oltu'da şehide vefa Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, 26 yıl önce şehit olan Hurşit Yeşilyurt'un kabrini ziyaret etti.

11.12.2024 15:53
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Oltu'da şehide vefa

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, 26 yıl önce şehit olan Hurşit Yeşilyurt'un kabrini ziyaret etti.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 11 Aralık 1998'de Mardin Mazi Dağı'nda askeri görevini yaparken şehit düşen Hurşit Yeşilyurt'un mezarını ziyaret etti. Ziyaret, şehidin ölüm yıldönümünde, Oltu'ya bağlı Güzelsu Köyü Mezarlığında gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, Güzelsu Mahallesi Camii İmamı Cemal Çınar'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehit mezarına dualar etti. Ziyarette, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Oltu Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Yiğit de yer aldı. Kaymakam Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Şehit Hurşit Yeşilyurt'un annesi Hadice Yeşilyurt'u ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından şehit için Kur'an-ı Kerim okudu ve Fatiha suresi okundu. Ayrıca, Hadice Yeşilyurt'un bir ihtiyacı olup olmadığı soruldu. Anne ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti.

Kaynak: İHA

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