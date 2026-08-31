Oltu'da Trajik Otomobil Kazası
Erzurum'un Oltu ilçesinde yol genişletme alanına düşen otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.
A.E.Ö'nün kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Oltu'da Trajik Otomobil Kazası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?