Oltu'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Oltu'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

11.06.2026 15:35
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Oltu Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu sergisini açtı, kermes geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Oltu Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunulurken, sergi kapsamında düzenlenen kermesten elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Oltu 25 Mart Parkı içerisinde bulunan Kıl Çadır'da açılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el işi ürünler yer aldı. Giyim, hediyelik eşya, tablolar, örgü çeşitleri ve yöresel hamur işi yiyecekler gibi el emeği, göz nuruyla hazırlanan ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, sergiyi gezen vatandaşlar çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Yıl sonu sergisinin açılışına Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi alarak emeği geçenleri tebrik etti.

KERMES GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA

Bu arada kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu ve iki gün boyunca açık bulundurulacak kermesten elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi. DHA)

Haber - Kamera: Dursun Murat Aydın, OLTU/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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