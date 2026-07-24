Ölü Caretta Caretta Bulundu
Ayvalık'ta sahilde ölü caretta caretta deniz kaplumbağası keşfedildi, yetkililere bildirildi.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu.
Küçükköy Mahallesi Menekşe Sokak yakınındaki sahilde yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada denizde bir deniz kaplumbağası fark etti. Yaklaştıklarında kaplumbağanın ölü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Caretta carettanın yetkililerce gömüleceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ölü Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?