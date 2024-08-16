Ölü Deniz Fayı'nın hareketliliği artmış olabilir - Son Dakika
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Ölü Deniz Fayı'nın hareketliliği artmış olabilir

Ölü Deniz Fayı\'nın hareketliliği artmış olabilir

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semir Över, 'Ölü Deniz Fayı'nın halen 7 ve üzerinde deprem üretme potansiyeline dikkat çekti. Hatay ve çevresinde de hissedilen depremin Suriye'nin Hamah kentinde gerçekleştiğini ve bu depremin 'Ölü Deniz Fayı' üzerinde meydana geldiğine işaret eden Prof. Dr. Semir Över, 'Suriye'nin Hamah kentinin Hatay'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunmasından dolayı deprem hissedildiği için bölgede yaşayanlar tarafından oldukça sert bir şekilde algılandı. Aynı uzaklıkta Gaziantepliler ve Kilisliler de hissetmişlerdir. Korkmaları gayet doğaldır. Ölü Deniz Fayı, levha sınır faylarından biridir ve bu tür faylar 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahiptir. Deprem öncesinde ve sonrasında meydana gelen 4 ve daha düşük büyüklükteki sarsıntılar, fayın hareketliliğinin artmış olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu fayın potansiyel tehlikesi devam etmektedir' dedi.

16.08.2024 15:04
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'FAYIN HAREKETLİLİĞİ ARTMIŞ OLABİLİR'

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semir Över, 'Ölü Deniz Fayı'nın halen 7 ve üzerinde deprem üretme potansiyeline dikkat çekti. Hatay ve çevresinde de hissedilen depremin Suriye'nin Hamah kentinde gerçekleştiğini ve bu depremin 'Ölü Deniz Fayı' üzerinde meydana geldiğine işaret eden Prof. Dr. Semir Över, "Suriye'nin Hamah kentinin Hatay'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunmasından dolayı deprem hissedildiği için bölgede yaşayanlar tarafından oldukça sert bir şekilde algılandı. Aynı uzaklıkta Gaziantepliler ve Kilisliler de hissetmişlerdir. Korkmaları gayet doğaldır. Ölü Deniz Fayı, levha sınır faylarından biridir ve bu tür faylar 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahiptir. Deprem öncesinde ve sonrasında meydana gelen 4 ve daha düşük büyüklükteki sarsıntılar, fayın hareketliliğinin artmış olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu fayın potansiyel tehlikesi devam etmektedir" dedi.

'BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI DEVAM EDİYOR'

Akabe Körfezi'nden Amik Ovası'na kadar uzanan 'Ölü Deniz Fayı'nın Amik Ovası'nda uzun yıllardır yıkıcı bir deprem üretmediğinin altını çizen Prof. Dr. Över, "Bu da enerjinin biriktiğini ve büyük bir depremin olasılığının devam ettiğini gösterir. 5.2 büyüklüğündeki bu sarsıntı, fayın enerjisinin küçük bir kısmını boşaltmış olabilir. Ancak fayın büyük bir deprem üretme potansiyeli devam etmektedir. Hatay ve çevresinde birçok fay hattı var. Levha sınır fayları büyük deprem potansiyeline sahipken, küçük faylar 5 veya 6 büyüklüğündeki depremleri üretebilirler. Hatay'da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, bu fayların kırıldığını gösteriyor. Eğer böyle bir deprem olursa ve güçlendirilmemiş orta hasarlı bina varsa ki henüz güçlendirilmemiş pek çok bina var. Onlardan uzak durmamız gerekiyor. Eğer güçlendirilmiş ise çok fazla korkulacak olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Ufuk AKTUĞ/HATAY,

Kaynak: DHA

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