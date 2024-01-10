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Ölüdeniz'de Deniz Suyu Turkuaz Renk Aldı - Son Dakika
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Ölüdeniz'de Deniz Suyu Turkuaz Renk Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından deniz suyu turkuaz renk aldı. Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi. Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.

Ölüdeniz\'de Deniz Suyu Turkuaz Renk Aldı
10.01.2024 - 13:42,
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de deniz suyu turkuaz renk aldı.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.

Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi.

Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA
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