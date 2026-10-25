Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Türk Yıldızları'nın uçuşunu binlerce kişi izledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli hava gösterileriyle sona erdi.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin son gününde paraşüt pilotları serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri yaptı. Pilotların havadaki akrobasi hareketleri aksiyon kameralarıyla kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da ilçede gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Babadağ'daki pistlerden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel şölen sundu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine, festival boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen akrobasi pilotlarının Ölüdeniz semalarında gösteriler sunduğunu söyledi.

Festivalin son gününde Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunun binlerce kişi tarafından Çalış sahilinden izlendiğini belirten Karaca, "Amacımız ilçemizin ülkemizin tanıtımını daha güzel yapmak. Yamaç paraşütü denince Türkiye'de hatta dünyada ilk akla gelen nokta Fethiye, Babadağ. Bu tanınırlığı daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Festivalimizi daha başarılı şekilde, gelecek yıllarda da sürdüreceğiz."dedi.