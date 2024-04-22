Ölümcül zehre sahip engerek yılanları sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
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Ölümcül zehre sahip engerek yılanları sürü halinde görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölümcül zehre sahip olan engerek yılanları, sürü halinde güneşlenirken görüntülendi. Baharın başlamasıyla beraber bölgede yılan türleri ortaya çıkmaya başlarken, zehirli ve ölümcül yılanlar da görülmeye başlandı. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünün Dereiçi mezrasında sürü halinde ortaya çıkan engerek yılanları hem şaşırttı hem de korkuttu. Köyde yaşayan Bahattin Beşer, sürü halinde güneşlenen engerek yılanlarını kayıt altına aldı ve zarar vermemek gerektiğini belirtti.

22.04.2024 15:50
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Ölümcül zehre sahip engerek yılanları sürü halinde görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölümcül zehre sahip olan engerek yılanları, sürü halinde güneşlenirken görüntülendi.

Baharın başlamasıyla beraber bölgenin farklı yerlerinde yılan türleri ortaya çıkmaya başlarken, zehirli ve ölümcül yılanlar da görülmeye başlandı. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında yer alan Onbaşılar köyünün Dereiçi mezrasında sürü halinde ortaya çıkan engerek yılanları hem şaşırttı hem de korkuttu. Dereiçi mezrasında yaşayan Bahattin Beşer, köyün kırsal alanlarında gezdiği sırada önünde sürü halinde güneşlenen engerek yılanları ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında korku yaşayan Beşer, o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

"Sürü halinde güneşlendiler"

Bu manzara karşısında hem şaşırdığını hem de korktuğunu ifade eden Beşer, "Bahar ayının başlamasıyla yılan türleri ortaya çıkmaya başladı. Ben de köyde geziyordum, biraz kırsal kesimde dolaştığım sırada sürü halinde engerek yılanlarını gördüm. İnanın o an çok şaşırdım ve korktum. Çünkü normal şartlarda az görüyorduk bu yılanları ama böyle sürü halinde olması korkuttu beni. Ben de o anları kayıt altına aldım. Bir süre sonra hepsi kaya altına girerek kayboldular. Ne olursa olsun zarar vermeyelim bu canlılara, onlar da doğamızın bir parçasıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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