Olumsuz hava, GESTAŞ'ın yarın ada feribot seferlerini iptal etmesine yol açtı

Olumsuz hava, GESTAŞ'ın yarın ada feribot seferlerini iptal etmesine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ AŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiğini duyurdu. Şirket, tarifedeki diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağını kaydetti.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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