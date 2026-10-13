Olumsuz hava, GESTAŞ'ın yarın ada feribot seferlerini iptal etmesine yol açtı

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.