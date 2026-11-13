Olumsuz hava koşulları BUDO\'nun 10 seferinin iptaline neden oldu

Olumsuz hava koşulları BUDO'nun 10 seferinin iptaline neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları yüzünden planlanan 10 seferini iptal etti. İptaller, Mudanya-Kabataş ile Armutlu-Kabataş hatlarındaki sabah ve öğleden sonra seferlerini etkiledi.
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)"
Kaynak: DHA
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