Olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Kabataş dahil 8 BUDO seferi iptal edildi. - Son Dakika
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Kabataş dahil 8 BUDO seferi iptal edildi.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Kabataş dahil 8 BUDO seferi iptal edildi.
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptaller Mudanya-Kabataş, Mudanya-Armutlu ve Armutlu-Kabataş hatlarındaki 08.00, 09.30, 10.00, 11.30 ve 13.00 seferlerini kapsıyor; bu hatlardaki yolcular etkilenecek.

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), ve 13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa(Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA
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