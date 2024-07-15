Ömer Çelik: 15 Temmuz, milli egemenliğimizin korunması için verdiğimiz sınırsız mücadelenin miladıdır

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 15 Temmuz, milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır." ifadelerini kullandı.

Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, "milletin, dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gün" olarak niteleyen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır. Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde topyekün direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin taşeronu olan terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Demokrasimize ve milli iradeye kast eden hain darbe girişimine direnmiş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimize ve devletimize düşmanlık eden FETÖ ile mücadele etme azmimizi yineliyoruz."