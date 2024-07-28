Ömer Çelik: 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen CHP'li milletvekili sorumsuzluktur - Son Dakika
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Ömer Çelik: 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen CHP'li milletvekili sorumsuzluktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' nitelendirmesini kabul edilemez ve sorumsuz bir ifade olarak değerlendirdi. Çelik, CHP içinde 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen bir dış politika uzmanının yerini 'masal' diyen bir başkasının aldığını belirtti ve bu yaklaşımın Türkiye'nin milli siyasetine karşı olduğunu vurguladı.

28.07.2024 09:29
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesinin kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifade olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen CHP'li milletvekili sorumsuzluktur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Çelik: 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen CHP'li milletvekili sorumsuzluktur - Son Dakika
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