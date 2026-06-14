Ömer Çelik'ten AP'ye Tepki

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in AP Türkiye Raporu taslağındaki "yaptırım çağrısına" ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlementosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında, Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu'ndan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in AP Türkiye Raporu taslağındaki "yaptırım çağrısı" açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken 'sömürge komiseri' üslubuyla konuşması, kendisi için siyasi bir utanç ve Parlemento değerlerini istismardır. AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi 'Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör' sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlementosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir 'siyaset ve insan hakları okulu'ydu. Bugün ise 'sömürge komiseri' edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir.

Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz.

Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu 'insanlık ittifakı'nın güçlü bir destekçisi olacak birikime sahiptir ve bu birikime önce Parlemento üyelerinin saygı duyması gerekir. Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu 'yaptırım' araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan AP'nin diğer konularda söz söyleme zemini yoktur. Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında 'siyasi bağnazlığın' vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının 'siyasi yobazlık' Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları 'demokrasi ilkokulu'na göndermesi en doğru seçenektir."