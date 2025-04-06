Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt

Çelik, Özel'in cunta ifadesine tepki gösterdi, CHP'yi cunta destekçisi olarak nitelendirdi.

06.04.2025 15:33
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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, "Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak 'cunta yönetimi' ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak, kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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