Ömer Günel'in Gözaltına Alınmasına Vatandaşlardan Tepki: "Ömer Günel'in Tek Suçu Var; CHP'den Belediye Başkanı Seçilmesi"

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasının ardından belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, operasyonun siyasi olduğunu belirterek, CHP'li isimlere yönelik başlatılan adli süreçlerin planlı olduğunu vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 isimin gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplanan yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yurttaşlar, operasyonun siyasi olduğunu belirtti.

Aydın halkı olarak Ömer Günel'in arkasında olduklarını belirten Gürrüh Uzman, "Biz bu tür davaların hepsinin planlı olduğuna inanıyoruz. Ömer Günel'in arkasındayız. Didim halkı olarak da Aydın halkı olarak da arkasındayız. Belediyelerimizin arkasındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan bu tür tutuklamaların gerçek olmadığına, bu davaların gerçek olmadığına inanıyoruz" dedi.

Turgay Akbulak isimli yurttaş ise iktidarın gerçekleştirdiği operasyonların, ülke gündemini değiştirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Akbulak, şu ifadeleri kullandı:

"Malum, ülkemizi idare eden yönetim siyasi bir operasyon gerçekleştirdi. İnandırıcı bir delilleri olmadığı sürece boşu boşuna gündemi oyalamak, gündemi değiştirmek, bu yapılanların hepsi bir siyasi operasyon bizim gözümüzde. Bugün Ömer Günel olur, yarın başka birisi olur. Güç kaybettirmeye ve baskı kurmaya çalışıyorlar. Vatandaş olarak suçu ispatlanmamış bir insanı gece yarısında bir belediye başkanı, bir makam sahibi. Davet edebilirler adliyeye, karakola, savcılığa, İstanbulsa İstanbul'a gider. Ömer Günel başkan kaçacak birisi değil. Bir makam sahibi, insan, topluma mal olmuş bir insan, hizmetleri var Kuşadası'nda. Kesinlikle siyasi bir operasyon."

Operasyonu siyasi olarak değerlendiren Nazım Öztürk isimli yurttaş da şunları söyledi:

"Ömer Günel'in tek suçu var; CHP'den belediye başkanı seçilmesi. Başka bir suçu yok. Bildiğimiz, tanıdığımız 20-25 yıldır tanıdığım dürüst bir insan, namuslu bir insan. Daha önce avukat olarak tanıyordum. Bazı davalarıma baktı. Ondan sonra da belediye başkanı olarak tanıdığım çok dürüst, çok namuslu bir insan olarak biliyorum. Yıllardır milletvekili yaptığımız, oy vererek belediye başkanı yaptığımız Özlem Çerçioğlu'nun canhıraş bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşman kesilmesine yazıklar olsun. Ona verdiğimiz oylar haram olsun."

"Bu topuklunun eseri olsa gerek"

Gülsüm Ovanlı isimli yurttaş da şu ifadeleri kullandı:

"Yargı, görevini yerine getirmiyor. Bu durumu millet bağırarak, 'hak, hukuk, adalet' diyerek protesto ediyor. Bu topuklunun eseri olsa gerek. Bakalım neler yumurtlayacak. O da Ankara'daymış herhalde. Oradan düğmeye bastı. Bizim başkanı aldı. Hani daha önce abla kardeştiler. Ne olduysa oldu. AKP'ye gitti, tırlattı. Allah kahresidice.Yargı siyasallaştı. Yargı, yargı vazifesini yapmıyor. Onun için burada millet bağırıyor. Hak hukuk, adalet diye."

"CHP çatısı altında hep birlikte birleşmenin günü"

Erkan Çelebi isimli yurttaş da şöyle konuştu:

"Bir insan güç sahibi olduğu zaman şımarır. Ama mutlak güce ulaştığı zaman gerçekten sapıtır. Adaletsizliği isteyen çekenden daha fazla sefil olur. Ama insanlarımız şuna uyanması gerekiyor ki Ege'de bugün Akbelen'de, İkizköy'de gerçekten ormanlarımız orman vasfından çıkmış. Biz burada, Yaylaköy'de de çok mücadele ettik. Aynı zamanda çevreciyim ben. Bu kadar acil kamulaştırılan yerlerimiz var. İnsanların bu kadar çileyi çekmeye hakkı yok. Siyaset hep siyaset dedik. İşte Aydınların siyasetten uzak oluşu, cahillerin yönetiminin razı oluşunu görüyoruz. Gerçekten böyle bir ortamdayız. Hiç kimse hak hukuk aramaya kalkmasın kardeşim. Hak, hukuk, arayacaksa aynı Cumhuriyet Halk Partisi demek vatan demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek Atatürk'ün partisi diye bir şey yok, hepimizin partisi. İllaki bu çileyi çekmek zorunda değiliz. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hep birlikte birleşmenin günüdür. Hiç kimse ayrılmasın. Zor günler bizi bekliyor."

"Herkes hesabını sandıkta verecek"

Sabahattin Şentürk isimli yurttaş da Türkiye'deki siyasi ortamın giderek daha karmaşık hale geldiğini ve sabırlarının tükendiğini belirterek, "Gerçekten zor günler bizi bekliyor. Artık her şeye alıştık, yadırgamıyoruz bile. Çünkü bu iktidarın ne yapacağı belli olmaz. O yüzden 'normal' diyoruz bunlar. Eğer çok bir iş yapıyorsan mutlaka taşlanırsın, baltalanırsın. Hele ki iktidardan yana değilsen. Ömer Başkan 'topuklu efe' gibi olmadı, bırakıp kaçmadı. Kaçsaydı ona da bir şey olmazdı. Bu nereye kadar böyle gidecek onu da bilmiyoruz. Şu an Türkiye'de illegal bir yapı, legal bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Normalde illegal bir yapı var ama bu legal olarak karşımızda, onu tutukluyor, bunu tutukluyor. Bu ne kadar sürer bilmem. Ama şunu unutmamanız lazım ki insanların bir patlama noktası var. O noktaya geldi mi her şey değişir. Yeter ki o noktaya getirmesinler. O sandık elbet gelecek, ne kadar kaçırırlarsa kaçırsınlar. O sandık gelecek, o zaman herkes hesabını sandıkta verecek" ifadelerini kullandı.