Ömer Sarıgül savcılıkta kara para aklama bilgisini yalanladı

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül'ün tutuklanmadan önce savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

'İÇİME SİNMEDİĞİ İÇİN ŞİRKETİN KURULUŞUNU TAMAMLAMADIM'

Ömer Sarıgül ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz Kai Precat, March Baeriswly ve Sinan Çampınar isimli kişilerden yalnızca Sinan Çampınar'ı tanırım. Çampınar'la 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan'la tanışırken babam bana Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi. Sonrasında ben Çampınar ile neredeyse hiç ilişki kurmadım. Zaten kendisi Almanya'da yaşadığı için görüşebileceğimiz bir durumda olmadı. Ancak Sinan ile tanıştıktan 1-2 ay sonra Sinan, kardeşi Diyar Çampınar ile beraber Türkiye'ye geldi. Beni arayıp kardeşi Diyar'la tanışmamı istedi ve Diyar Çampınar'ı bana ait olan Kabataş'ta bulunan kafeye gönderdi. Sohbet esnasında Diyar kafenin konseptini çok beğendiğini, benzer bir kafeyi Münih'te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Diyar Almanya'ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Bir süre sonra Diyar'ın yanına Münih'e gittim. Burada Diyar'la birkaç yere baktıktan sonra Diyar'la şirket kurmak için işlemlere başladık. Notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı. Sonraki süreçte Sinan'ın babamla planladığı Türkiye'ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar'la hem Sinan'la ilişkimi kestim. Ben 2015 yılından beri tek başıma ticaret yaparım. Ortak bir ticarette içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım" dedi.

'EMİR SARIGÜL İLE 7-8 YILDIR KONUŞMUYORUM'

Ömer Sarıgül, "Bir süre sonra Sinan Çampınar'ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil'e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya'da bulunan avukatıma ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim. Hatta Sinan Çampınar Türkiye'ye gelerek aramızda ibra ve sulh sözleşmesi akdettik. Sonraki süreçlerde ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum. Emir Sarıgül'le 7-8 yıldır konuşmuyorum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim 80 milyon avroluk sözleşmeyle, 100 milyon avroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

'KARA PARA AKLAMAYLA İLGİLİ BİLGİM YOK'

Ömer Sarıgül, "Volkan Aslanbaş ismini babama ait şirkette mali müşavir olması sebebiyle tanırım. Babamın bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş isimli şahıs ilgilenir. Aramızda çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri olmuştur. Bunların bir kısmı Galatasaray kulübünde bulunan locamda ağırladığım misafirlerin yemek ücretlerine, bir kısmı da kredi ödemelerime ilişkindir. Ben bu konularda babamdan destek istediğim için bu paralar bana Volkan Aslanbaş tarafından gönderildi. Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz. Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem. Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibariyle bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" dedi.