OMÜ Bafra MYO\'da 50 öğrenciye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Yapay Zeka Okuryazarlığı" sertifikalı eğitim programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Bafra Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Bafra Meslek Yüksekokulunun farklı bölümlerinden 50 öğrenci katıldı.

Yaklaşık bir saat süren çevrim içi eğitimin ardından QR kod kullanarak sınava giren katılımcılardan başarılı olanlara, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan sertifikalar dijital ortamda verildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlerimizi sadece sosyal ve sportif faaliyetlerle değil, çağın gerektirdiği dijital becerilerle de donatmak istiyoruz. Yapay zeka okuryazarlığı artık bir lüks değil, zorunluluk. Bu tür eğitimleri periyodik olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, katılımcı öğrencilerle çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.