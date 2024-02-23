Güncel

OMÜ'de 'biniş' ve 'ödül' heyecanı

Vali Tavlı: "Gücümüzü OMÜ'lü bilim insanlarının dünyaya katmış olduğu çalışmalardan alıyoruz"

Prof. Dr. Durak: "Önümüzdeki süreçte teknoloji savaşları var"

Rektör Ünal: "Artık diploma hiçbir işe yaramıyor"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde akademik aşama kaydeden doktor öğretim üyeleri geleneksel "Biniş Takdim Töreni"yle binişlerini (cübbe) giydi. Ayrıca başarılı bilim insanlarına ödülleri de düzenlenen törenle verildi.

OMÜ Akademik Değerlendirme ve Ödül Töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Başarılı bilim insanlarının ödüllendirildiği törene Samsun Valisi Orhan Tavlı da katıldı.

Vali Tavlı: "Gücümüzü OMÜ'lü bilim insanlarının dünyaya katmış olduğu çalışmalardan alıyoruz"

Programın açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Akademik performanslar neticesinde başarılar artarken, şehirle bütünleşen bir üniversite karşımızda duruyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz, kurumun geçmiş yıllarda yaptığı akademik başarılara bakıyorlar, bir taraftan da Samsun'un alt ve üst yapısıyla yaşanabilir bir şehir olması da onların OMÜ'yü tercihinde de önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bugün bilim dünyasına değer katan OMÜ'lü akademisyenlerin değerlendirilmesi ve ödül töreninde beraber olmamız benim için ayrıca bir onurdur. Eğitimden sağlığa her alanda üreten bir şehir olan Samsun, insan kaynağı güçlü bir şehir ama en büyük gücünü de dünyaya açılan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bilim insanlarının şehrimize, bilime ve dünyaya katmış olduğu çalışmalardan alıyoruz. Akademisyenlerimize ve OMÜ idarecilerimize şükranlarımız arz ederken inşallah daha büyük ödüller, başarıların sizlerle olmasını diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Durak: "Önümüzdeki süreçte teknoloji savaşları var"

Fikri mülkiyetin önümüzdeki süreçte dünyadaki en önemli kavramlardan biri olacağına dikkat çeken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Teknolojilerin gelişmesi ve sanayiye entegresi noktasında üniversiteler çok önemli. Gençleri yetiştirmek çok önemli konulardan bir tanesi. Önümüzdeki süreçte fikri mülkiyetin çok daha önem arz edeceği dönemlerden bir tanesinde olacağız. Önümüzdeki süreçte teknoloji savaşları var. Şu an ülkemizde ürettiğiniz teknolojiyi yurt dışına satarken fikri mülkiyetimiz yoksa birçok zorlukla karşılaşacağımız dönemin içerisindeyiz. Gelişmiş birçok ülke kendi teknolojisini korumak adına diğer ülkelerdeki teknolojileri engelleme adına gelişmelerin farkındayız. O yüzden gençlerimize fikri mülkiyetin önemini daha çok anlatmalı ve onları yenilikçi teknolojiler geliştirmesi noktasında teşvik etme zorundayız" diye konuştu.

Rektör Ünal: "Bazı öğrencilerin OMÜ'yü tercih etmemesi gerekiyor"

Her öğrencinin Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih etmemesi gerektiğini, gerekli kriter ve altyapıya sahip öğrencilerin OMÜ'yü tercih etmesi gerektiğinin altını çizen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Şunu biliyoruz ki artık diploma hiçbir işe yaramıyor. Yeter şartı olarak görünmüyor. Diplomanın üzerindeki yeterlilikleri konuşmak gerekiyor. Diploma geri kaldı, arkaya düştü. Bu nedenle ilk hedefimiz Ar-Ge'nin lisans düzeyine indirgenmesi. Bu amaçla tüm programlarda bitirme tezi ve araştırma teknikleri dersi konuldu. İstisna olarak 'TUBİTAK ve benzeri bir proje yaparsanız bunu dersin yerine sayarız' dedik. Böylece TÜBİTAK'ta OMÜ üst üste 2 defa Türkiye'deki üniversiteler arasında 5. sırada yer aldı. Temel hedefimiz OMÜ'ye tercih gerekçesini değiştirmek. Tercih sıralamasını değiştirmek istiyoruz. Bazı öğrencilerin, 'Ben OMÜ'de okuyamam' diyerek tercih etmemesi gerekiyor. Geldikten sonra kalması değil, OMÜ'yü tercih etmemesi gerekiyor. Bazı öğrencilerin de bilinçli olarak, 'Ben OMÜ'ye gidersem öğrenciyken iş kurabilirim, çünkü güçlü bir Teknoparkı var' demeli. Bölgenin yapısını değiştirmek istiyoruz. Sadece OMÜ Kampüsü değil tüm yerleşkelerinin, bölgenin tamamına bir şekilde değer katacak, yatırımcıların sorunlarını çözmeye katkı sağlayacak, AR-GE'lerini üstlenecek. Dolayısıyla lisans düzeyindeki öğrencinin tercihini değiştirmek istiyoruz. Temel hedefimiz de budur. Son yapılan değerlendirmede öğrencilerin yüzde 80'e yakın bir oranı ilk 3 tercihte OMÜ'de bir fakülteyi tercih ediyor. Beklediğimiz şey, önümüzdeki 2-3 sene içerisinde OMÜ'nün tercih sırasını gerçekten değiştirebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 22 kişi plaket, 15 kişi teşekkür ödülü, akreditasyonu onaylanan 7 birim yetkilisi de plaket aldı. Ardından 52 profesör, 49 doçent, 57 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 158 akademisyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın takdimiyle biniş giydi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen törene ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Terzi, Prof. Dr. Sevim Alışır, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Kızılay İl Başkanı Onur Çoban, Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Kızılay Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan, idari ve akademik personel ile biniş giyen öğretim üyeleri katıldı.

Öte yandan Ondokuz Mayıs Üniversitesine Türkiye'nin kan ihtiyacının karşılanması konusunda sağladıkları destekler dolayısıyla Türk Kızılay'ı tarafından 'Kurumsal Altın Madalya' verildi. Kurumsal Altın Madalya, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban tarafından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.