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OMÜ'de Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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OMÜ'de Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) şehit askerleri anma ile İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla "Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek" yürüyüşü gerçekleştirildi.

OMÜ\'de Şehitlerimizi Anma ve Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi
29.12.2023 - 15:32,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) şehit askerleri anma ile İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla "Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, OMÜ İsar Öğrenci Topluluğu, Buradayım Topluluğu, İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu ve Yeniler Kulübü üyeleri içinde katıldı. Katılımcılar, OMÜ İlahiyat Camisi önünde bir araya gelerek yürüyüşe başladı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan katılımcılar, yürüyüşü OMÜ Yaşam Merkezi'nde tamamladı.

Yürüyüşün ardından Türkçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiri okundu. Şehitlere rahmet dilenen açıklamada, Filistin'de zor durumda olanlara destek mesajı verildi.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OMÜ'de Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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