OMÜ\'den nitelikli eleman yetiştirme projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) hazırlanan "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesi kapsamında sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar yetiştiriliyor.
OMÜ Mühendislik Fakültesinde proje kapsamsında açılan laboratuvarlarda eğitim alan kursiyerler proje bitiminde uygun sektörlerde istihdam edilecek.
"Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim", "Endüstriyel Otomasyon ve Bakım", "Yenilenebilir Enerji" başlıkları altında eğitim gören 60 kursiyer, teorik ve pratik eğitimleri alarak nitelikli elemanlar olarak proje bitiminde iş sahibi olacak.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın teşviki, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır'ın sorumluluğunda, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Gezegin'in yürütücülüğünü yaptığı "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET)" kapsamında hazırlanan "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar" projesiyle meslek lisesi, meslek yüksekokulu ya da fakültelerin uygun bölümlerinden mezun gençlerin istihdam edilmesi hedeflendi.
Rektör Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin belirli bir eğitim alarak istihdama katılamayan gençlerin nitelikli elemanlar olarak hayata tutunmaları amacıyla hayata geçen bir çalışma olduğunu söyledi.
Sektörün ihtiyacını karşılayacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla da projenin önemine dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:
"Hem sektöre güçlü bir katkı sağlamak hem de sektörün üretim gücünü ve yatırımını güçlendirmek, geleceğe ümitle bakabilmek açısından gençlere katkı sağladığı için değer verdiğimiz bir proje. Gençlerimize nitelik kazandırdığı için yaptığı işi severek yapması, iyi bir kazanım elde etmesi, geleceğiyle barışık ve geleceğinden ümitli bir şekilde hayata tutunmasını sağlayan bir proje. Eğitim almış farklı bölümlerden mezun olmuş, sadece OMÜ'nün değil farklı üniversitelerden de mezun olan arkadaşlarımızın da başvurduğu bir projedir. Ümit ediyorum ki projeye katılan bütün arkadaşlarımız sektör tarafından kapış kapış istihdam edilecektir. Çünkü arkadaşlarımız son derece mutlu. Katılan gençlerimiz sektörde ihtiyaç duyulan alanlara hakim bir şekilde projeyi bitirmiş olacaklar."
Kursiyerlerden Emre Kuzay da projeye teknik bilgilerle istihdam edilebilmek için katıldıklarını dile getirdi.
Teorik ve pratik bilgileri laboratuvarlarda gördüklerini belirten Kuzay, "Öğrendiklerimiz sadece teoride kalmadı aynı zamanda laboratuvarda da uygulamalı olarak gördük. Projenin amacı teknik olarak bizlere beceri kazandırmaktı, bu beceriyi de kazandığımızı düşünüyoruz. Projenin sonunda işbaşı eğitimlerimiz ve stajımız olacak." dedi.
Projede eğitim gören harita mühendisi Hilal Kübra Çördükoğlu ise eğitimlerin sıkı ve yoğun geçtiğini anlattı.
Projenin kendilerine çok katkısı olduğunu ifade eden Çördükoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Projenin bize katkıları çok fazla oldu. Hocalarımızla birebir konuşabildik. Birebir eğitimler aldık. Bundan sonraki süreçte stajlarımız olacak. İstihdam edilebilmek için stajlar çok önemli. Projenin staj imkanı sağlıyor olması çok önemli. Umarım Türkiye'ye iyi bir gençlik olarak yetişiriz."
Son Dakika › Güncel › OMÜ'den nitelikli eleman yetiştirme projesi - Son Dakika
Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla, 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahıs yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan para aldıkları ve bu parayı kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları tespit edildi. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. 7 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Elazığ'ın merkezine bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda, 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya adlı genç ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bulduğu için geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, bir ortaokulda yaşanan veli-öğretmen-öğrenci şiddetini kınadı. Şube Başkanı Zeki Öz, yapılan bu şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise hukuki sürecin takibi konusunda görevlendirilen avukatın çalışmalarını sürdürdüğünü ve öğretmenlere destek verdiklerini ifade etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe, sinema yıldızlarının posterleriyle dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını belirterek, haftanın iki günü nostalji gecesi düzenlediklerini ve insanların burada mutlu olduklarını söyledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Muş İl AFAD ve Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinliği kapsamında açılan stantlar, ilgi gördü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AFAD, Kızılay, Yeşilay, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından gezilen stantlarda, öğrenciler uzman kişilerden bilgi aldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ergene Nehri'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?