OMÜ Gönüllü Öğrencileri Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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OMÜ Gönüllü Öğrencileri Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

OMÜ Gönüllü Öğrencileri Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki gönüllü öğrenciler, Altınkum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören 40 özel gereksinimli çocuk için etkinlik düzenledi. Öğrenciler, parkurları tamamlayarak toplarla ve balonlarla oynayarak eğlendi. OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, öğrencilerin özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelmelerinin önemini vurguladı.

15.05.2024 16:05
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki gönüllü öğrenciler, özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenledi.

OMÜ bünyesinde bulunan Altınkum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören 40 özel gereksinimli çocuk, gönüllü öğrencilerle, fakültenin spor salonunda hazırlanan parkurları tamamlayıp, toplarla ve balonlara oynayarak doyasıya eğlendi.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, AA muhabirine, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Eliöz, "Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi olarak öğrencilerimizin fakültemizden mezun olduktan sonra özel kurumlarda çalışabileceklerini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz özel gereksinimli çocuklarla ilgili dersleri almış olsalar bile ilk defa beraber çalışma fırsatını buldu. Bunun zaman içerisinde özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliği organize eden OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Meryem Gezer Sevinç de Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklalar ve gönüllü öğrencilerle etkinlik yapmak istediklerini belirtti. Gönüllü öğrencilerin spor yöneticiliği ve antrenörlük bölümünde okuduklarını aktaran Sevinç, "200 gönüllü öğrencimiz festival tadında çocukları hem eğlendiriyor hem de farkındalık oluşturuyorlar. Gönüllü öğrencilerimiz için kişisel tecrübe olmasını da istedik. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Altınkum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü İlker Karakaya ise Milli Eğitim Bakanlığının kaynaştırma bütünleştirme programına uygun bir etkinlikte öğrencilerin güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Özel gereksinimli çocuklar program sonunda gönüllü öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu, Çocuk, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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