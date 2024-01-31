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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ı ziyaret etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen ziyarette, sendikal çalışmalar ve görüşler ele alındı. Rektör Ünal, kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini ve çalışanların haklarını önceleyerek faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

31.01.2024 13:57
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

???????OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Ünal'ın Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, sendikal çalışmalar ile bu yöndeki görüş ve öneriler ele alındı.

Genel Başkan Yalçın'a teşekkürlerini sunan Rektör Ünal, kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini, kamusal yararı ve çalışanların haklarını önceleyerek faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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