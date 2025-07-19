OMÜ'ye 5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandığı bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini kalite güvencesi sistemi çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda OMÜ, 46 alt ölçüt üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda kalite standartlarını sağlayarak akreditasyon kazandı.

Kurumsal Akreditasyon Programı, üniversitelerin kalite güvencesi süreçlerini planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü çerçevesinde değerlendiriyor.

Süreç kapsamında YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları, ilgili yükseköğretim kurumlarına ön ziyaret ve saha ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulunuyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda "tam akreditasyon" için yeterli bulunan OMÜ'ye, 5 yıl süreyle geçerli Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kurumsal akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu belge, kurum kültürümüze yerleşen kalite anlayışının ve tüm bileşenlerimizin uyumlu çalışmasının sonucudur. Kaliteyi yalnızca bir hedef değil, gelişen ve sürekli yenilenen bir süreç olarak görüyoruz. Eğitimde, araştırmada, topluma katkıda ve yönetişimde kalite odaklı ilerlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.