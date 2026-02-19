Ön Yargısız Yapay Zeka Konferansı

FROM Your Eyes'in kurucusu ve CEO'su girişimci Zülal Tannur, 'Ön Yargısız Yapay Zeka ve Girişimcilik' başlıklı konferansta Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Konferansta geliştirdikleri teknoloji girişimlerini gençlere anlatan Tannur, "Yolculuk merakla başlıyor; inanç, adanmışlık ve kararlılıkla devam ediyor. Sonucun nereye varacağını ise zaman gösteriyor" dedi.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin yapay zeka ve girişimcilik ekosistemine yönelik daha fazla bilgi sahibi olmaları için 'Ön Yargısız Yapay Zek ve Girişimcilik' konferansı düzenledi. Demirören Medya Center'daki Erdoğan Demirören Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe hikayesiyle örnek olan görme engelli girişimci Zülal Tannur, konuşmacı olarak katıldı.

Tannur, 'bir fikir, bir hayat ve yapay zeka' temasıyla hayata geçirilen konferansta yapay zeka ve insan iş birliğiyle geliştirdiği, görme engelli kullanıcılara anlatım hizmeti sunan teknolojisi 'From Your Eyes' hakkında bilgi verdi.

'AKILLI TEKNOLOJİLER ARAÇLARA ENTEGRE EDİLDİ'

Otomobillerde ve otonom araçlarda yapay zekanın çevreyi yolcu adına tanımlamasını sağlayan sistemler geliştirdiklerini söyleyen Tannur, "Bu sayede insanların kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunan, erişilebilirlik odaklı akıllı teknolojiler araçlara entegre edildi. Ölçeklenebilir ve güçlü teknolojiler geliştirdiğimiz için hem insanlık yararına hem de teknolojinin geleceğine katkı sağlayan işler üretmeye odaklanıyoruz" diye konuştu.

Girişimlerinin üç ana alanda dünyanın ilkleri arasında yer alan teknolojiler olduğunu kataran Tannur, "İlk girişimimiz, Türkiye'de doğan Proverize oldu. Proverize, video görüntü işleme alanında dünyanın en yüksek doğruluk oranı ve en yüksek hızına sahip ilk teknolojilerden birini geliştirdi. Daha sonra Neuravision Silikon Vadisi'nde kuruldu. Neuravision da internetsiz eğitilebilen ilk yapay zeka teknolojilerini hayata geçirdi. Üçüncü teknolojimiz ise geçtiğimiz ay yine Silikon Vadisi'nde ortaya çıktı. Bu teknoloji, dünyada yaygın olarak kullanılan iki ana yapay zeka mimarisine alternatif olarak üçüncü bir yapay zeka mimarisi sundu. Yüksek doğruluğu, daha düşük işlemci gücüyle sağlayabilen bir mimari geliştirmiş olduk. Geliştirdiğimiz teknolojiler, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından en iyi patent ödüllerine layık görüldü. Daha önce Microsoft tarafından dünya şampiyonlukları elde ettik; Microsoft'tan yatırım ve mentorluk desteği aldık. Aynı zamanda Nvidia ile de bir yıldır partner olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'VİDEO GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİLERİMİZ, ERİŞİLEBİLİRLİK ALANINDA DA DOĞRUDAN KARŞILIK BULDU'

'YOLCULUK MERAKLA BAŞLIYOR'

Genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Tannur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derin teknoloji üreten şirketlerde girişimci olmak, bu teknolojileri kurmak ve yönetmek ciddi bir adanmışlık ve uzun bir zaman gerektiriyor. Bu yola çıkanların sonuç alabilmek için sabırlı olması gerekiyor. Yolculuk merakla başlıyor; inanç, adanmışlık ve kararlılıkla devam ediyor. Sonucun nereye varacağını ise zaman gösteriyor."