Onat Kutlar, 30. Yıl Anmasında Beyoğlu'nda Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Onat Kutlar, 30. Yıl Anmasında Beyoğlu'nda Anıldı

Geniş Video İzle

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Onat Kutlar, bombalı terör saldırısının 30. yılında Beyoğlu'nda anıldı. Anma programında onun fikirleri ve yaşamına dair hatıralar paylaşıldı.

13.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Edebiyat dünyasının duayen ismi, şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar, bombalı terör saldırısı ile aramızdan ayrılışının 30'unca yılında Beyoğlu'nda anıldı. Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney; Kutlar'ın, yaşamının son bir buçuk yılında Beyoğlu'nda yaşadığına ve ürettiğine vurgu yaptı.

1994 yılının son gününde Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995'te hayatını kaybeden şair, yazar Onat Kutlar anısına, Beyoğlu Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Gazeteci-Yazar Zeynep Oral'ın moderatörlüğünde Metrohan'da gerçekleştirilen "Onat Kutlar Başkaldırı ve Şenlik Günleri" adlı programa; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar, sanatçı dostları, sevenleri ve okurları katıldı.

"Mücadeleden vazgeçmemeyi onun satırlarından öğrendik"

Gecede konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ocak ayına dikkat çekerek, " Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve Muammer Aksoy hocanın katledildiği Ocak ayı, yürek sızısının daha arttığı bir ay maalesef. Biz onları anmaktan vazgeçmeyeceğiz. Anmak, demokratlığımızın bize yüklediği bir görev aslında. Onları anmak demek sadece o ismi o şahsiyeti o ismi anmak değil, onun fikrini yaşatmaktır. Onat Kutlar'ın savunduğu fikri güzel ve aydınlık günler için mücadeleden vazgeçmemeyi biz onun satırlarından okuyarak öğrendik. O nedenle bu anmaları sürekli kılmayı çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

"Beyoğlu'nun bütün sokaklarını ezbere biliyordu"

Konuşmasında, Onat Kutlar'ın Beyoğlu'nu çok sevdiğine de değinen Başkan Güney, "Son bir buçuk yılında Beyoğlu'nda yaşamış, Beyoğlu'nda üretmiş ve Beyoğlu'nun belki bütün sokaklarını ezbere biliyordu desek yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde ülkesini çok seviyordu. 12 Eylül'ün o karanlık günlerinde bile ülkesinin aydınlık günlerine inanıyordu. Demokrasiye inanıyordu. Aydınlar Bildirgesi'nin mimarlarından birisiydi Onat Kutlar. Onat Kutlar'ı ve o saldırıda kaybettiğimiz Yasemin Cebenoyan'ı huzurlarınızda bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

"Çok büyük bir kayıp"

Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar, "30 Aralık evlenme yıldönümümüz. Evlenme yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken böyle bir şey yaşamak çok korkunç. Kendime üzülüyorum ama kendimden çok daha fazla Onat Kutlar gibi bir değere üzülüyorum. Çok büyük bir kayıp, yaşasaydı kim bilir neler yazacaktı daha" değerlendirmesini yaptı. Zeynep Oral ise, "Burada 30 yıl sonra Onat'ın sözleri ile Onat ile buluşmak için bir araya geldik. O gerçekten yaşamı bir şenliğe dönüştüren ama her daim muhalif olan, başkaldıran, daha isyancıdır sesini bize duyuran bir insandı"  açıklamasında bulundu.

Yazar Adnan Özyalçıner'in Onat Kutlar'a dair anılarını paylaştığı, eserleri ile edebiyata katkılarından bahsettiği konuşmasının ardından sahneye gazeteci Zeynep Avcı çıktı. Avcı konuşmasında, Kutlar ile olan dostluğuna, hayatına nasıl katkı sağladığına ve meslek hayatındaki büyük dönüşüme etkisine değindi. Sanatçılar Nazan Kesal, Halil Ergün ve Tayfun Erarslan metin okuma ve şiir dinletileri ile katkı sunduğu program, genç yetenek Balkız Mercan Eruluğ'un müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Onat Kutlar, 30. Yıl Anmasında Beyoğlu\'nda Anıldı
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Onat Kutlar, Edebiyat, Politika, Beyoğlu, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onat Kutlar, 30. Yıl Anmasında Beyoğlu'nda Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: Onat Kutlar, 30. Yıl Anmasında Beyoğlu'nda Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.