Onat Kutlar, 30. Yıl Anmasında Beyoğlu\'nda Anıldı

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(İSTANBUL) - Edebiyat dünyasının duayen ismi, şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar, bombalı terör saldırısı ile aramızdan ayrılışının 30'unca yılında Beyoğlu'nda anıldı. Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney; Kutlar'ın, yaşamının son bir buçuk yılında Beyoğlu'nda yaşadığına ve ürettiğine vurgu yaptı.

1994 yılının son gününde Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995'te hayatını kaybeden şair, yazar Onat Kutlar anısına, Beyoğlu Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Gazeteci-Yazar Zeynep Oral'ın moderatörlüğünde Metrohan'da gerçekleştirilen "Onat Kutlar Başkaldırı ve Şenlik Günleri" adlı programa; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar, sanatçı dostları, sevenleri ve okurları katıldı.

"Mücadeleden vazgeçmemeyi onun satırlarından öğrendik"

Gecede konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ocak ayına dikkat çekerek, " Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve Muammer Aksoy hocanın katledildiği Ocak ayı, yürek sızısının daha arttığı bir ay maalesef. Biz onları anmaktan vazgeçmeyeceğiz. Anmak, demokratlığımızın bize yüklediği bir görev aslında. Onları anmak demek sadece o ismi o şahsiyeti o ismi anmak değil, onun fikrini yaşatmaktır. Onat Kutlar'ın savunduğu fikri güzel ve aydınlık günler için mücadeleden vazgeçmemeyi biz onun satırlarından okuyarak öğrendik. O nedenle bu anmaları sürekli kılmayı çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

"Beyoğlu'nun bütün sokaklarını ezbere biliyordu"

Konuşmasında, Onat Kutlar'ın Beyoğlu'nu çok sevdiğine de değinen Başkan Güney, "Son bir buçuk yılında Beyoğlu'nda yaşamış, Beyoğlu'nda üretmiş ve Beyoğlu'nun belki bütün sokaklarını ezbere biliyordu desek yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde ülkesini çok seviyordu. 12 Eylül'ün o karanlık günlerinde bile ülkesinin aydınlık günlerine inanıyordu. Demokrasiye inanıyordu. Aydınlar Bildirgesi'nin mimarlarından birisiydi Onat Kutlar. Onat Kutlar'ı ve o saldırıda kaybettiğimiz Yasemin Cebenoyan'ı huzurlarınızda bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

"Çok büyük bir kayıp"

Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar, "30 Aralık evlenme yıldönümümüz. Evlenme yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken böyle bir şey yaşamak çok korkunç. Kendime üzülüyorum ama kendimden çok daha fazla Onat Kutlar gibi bir değere üzülüyorum. Çok büyük bir kayıp, yaşasaydı kim bilir neler yazacaktı daha" değerlendirmesini yaptı. Zeynep Oral ise, "Burada 30 yıl sonra Onat'ın sözleri ile Onat ile buluşmak için bir araya geldik. O gerçekten yaşamı bir şenliğe dönüştüren ama her daim muhalif olan, başkaldıran, daha isyancıdır sesini bize duyuran bir insandı" açıklamasında bulundu.

Yazar Adnan Özyalçıner'in Onat Kutlar'a dair anılarını paylaştığı, eserleri ile edebiyata katkılarından bahsettiği konuşmasının ardından sahneye gazeteci Zeynep Avcı çıktı. Avcı konuşmasında, Kutlar ile olan dostluğuna, hayatına nasıl katkı sağladığına ve meslek hayatındaki büyük dönüşüme etkisine değindi. Sanatçılar Nazan Kesal, Halil Ergün ve Tayfun Erarslan metin okuma ve şiir dinletileri ile katkı sunduğu program, genç yetenek Balkız Mercan Eruluğ'un müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.