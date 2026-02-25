Onat Tüneli'nde Tahliye Süreci Uzlaşı ile Yürütülüyor... Hak Sahiplerine Çoklu Seçenek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Buca Onat Tüneli çalışmaları kapsamında riskli yapılar için tahliye süreci uzlaşıyla ilerliyor. Hak sahiplerine satın alma ve kat karşılığı seçenekleri sunulurken; kira, taşınma ve sosyal konut desteği de sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ve Bornova'yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Buca Onat Tüneli çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olacak Buca Onat Tüneli'nin etkileşim alanında yer alan ve riskli olduğu tespit edilen yapıların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve yurttaşların mağduriyet yaşamaması için uzlaşma ve satın alma süreçleri sosyal belediyecilik anlayışıyla, yasaların öngördüğü sınırlar içinde diyalogla, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütüyor.

Üç seçenek sunuluyor

Hazırlanan program kapsamında hak sahiplerine farklı seçenekler ve güçlü destekler sunuluyor. Evini ya da iş yerini tahliye eden hak sahiplerinin arsa ve yapısı belediye tarafından güncel bedelle satın alınabiliyor. Uzlaşı sağlandıktan sonra satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. Binanın tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemi yapılıyor. Hak sahibinin talep etmesi durumunda sadece yapının satın alınması ve mülkiyet hakkının korunması da mümkün oluyor. Ayrıca vatandaşlara kat karşılığı sözleşme modeli önerisi de sunuluyor. Bu süreçte kira yardımı, taşınma desteği veriliyor. Zemin analizlerinin yapılaşmaya uygun çıkmaması durumunda hak sahiplerine belediyenin mülkiyetindeki başka alanlarda yer alan mevcut veya yeni yapılacak konut ve iş yerleri teklif ediliyor. Bu seçenekleri kabul etmeyen hak sahipleri isterlerse arsa ve yapılarının güncel bedelle satın alınmasını talep edebiliyor. Konut veya iş yerini satmak ya da kat karşılığı anlaşma yapmak istemeyen hak sahipleri de destek kapsamına alındı. Bu durumda olanlara bir yıl süreyle 2026 için belirlenen aylık 30 bin TL kira desteği ile tek sefer 25 bin TL taşınma yardımı sağlanıyor.

Neler yapılıyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürü Aytaç Koçak, tünel inşaat sahasında hasar tespiti yapılan taşınmazlarla ilgili teknik incelemelerin tamamlandığını ve hak sahiplerinin haklarını korumaya yönelik bir uygulama modeli hazırlandığını belirtti. Belediye Meclisi'nce onaylanan esasların uzlaşma görüşmelerine temel oluşturduğunu ifade eden Koçak, amaçlarının idari yoldan hızlı ve adil çözüm üretmek olduğunu söyledi. Koçak, yeni uygulama kapsamındaki yol haritasını şöyle sıraladı:

"Hasarlı yapılar için güncel piyasa koşullarına göre taşınmaz değerlemesi yapılıyor; uzlaşma ve protokolle hak sahiplerinin süreçleri hızla tamamlanıyor; tahliye edilen vatandaşlara kira ve barınma desteği sağlanıyor; ayrıca her parsel için birebir teknik bilgilendirme desteği veriliyor. Belirlenen bu esaslar doğrultusunda, her bir hak sahibiyle görüşmelerimizi ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Teknik ekiplerimizin raporları ve meclis kararımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koruyarak bu süreci en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Birebir teknik destek sunuluyor. Meclis kararı doğrultusunda belediyemizce uzlaşma sağlanan ve tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçları için sağlanan destekler, mülkiyet sorunu kalıcı olarak çözülene kadar devam edecektir."

"Tapu başvurularını vatandaş yapıyor"

Koçak, "Vatandaşlar isterlerse taşınmazlarının tamamını ya da yalnızca zemin üstü kısmını belediyeye devredebiliyor. Süreci devam ettirmek isteyen vatandaşlar tapu başvurularını kendisi yapıyor. Ayrıca destek paketi kapsamında taşınma yardımı sağlanıyor. 2026 yılı itibarıyla aylık 30 bin lira olan kira desteği ise her yıl güncellenerek ödeniyor. Süreci tamamen yurttaşlarımızın insiyatifi ve onayıyla yürütüyoruz. Önceliğimiz can ve mal güvenliği. Yurttaşlarımızı hızlı bir şekilde bölgeden sağlıklı yerlere nakletmek istiyoruz" dedi.

Zemin etüdüne göre seçenek

Kat karşılığı seçeneğinin, yapılacak zemin etütleri sonucunda alanın inşaata uygun bulunması halinde uygulanacağını belirten Koçak, uygunluk sağlanamazsa belediyeye ait başka bir taşınmazın değerlendirilebileceğini söyledi. Bunun da mümkün olmaması durumunda taşınmazların güncel piyasa değeri üzerinden satın alınacağını ifade eden Koçak, "Bu kapsamda belediyemizce ödenen bedeller güncel olduğundan herhangi bir mağduriyet oluşmayacaktır. Kat karşılığı seçeneğinde daire teslime edilene kadar kira yardımı, dileyen vatandaşlarımıza da sosyal konutlardan faydalanma imkanı sunulmaktadır" dedi.

Sosyal destekler sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli'nin yapım sürecinde teknik çalışmaların yanı sıra sosyal desteklerini de sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Cem Yavuz Kaplan, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda taşınma ve kira yardımı sağlandığını belirtti. Kaplan'ın verdiği bilgilere göre 2025 yılında 40 vatandaşa yaklaşık 1 milyon lira taşınma yardımı yapılırken, 2026'da 19 vatandaşa 475 bin lira destek verildi. Kira yardımı kapsamında ise 2025'te 13 vatandaşa bir yıllık toplam 4 milyon 320 bin lira ödeme gerçekleştirildi. 2026 yılında aylık 30 bin lira olarak güncellenen kira desteğiyle 60 vatandaşa 1 milyon 675 bin lira ödeme yapılmaya devam ediliyor.