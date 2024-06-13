ÖNDER Gençlik, İstanbul'da lise öğrencilerine sertifikalarını verdi

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ÖNDER Gençlik tarafından lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen eğitim ve kişisel gelişim programı kapsamında İstanbul'da 5'inci eğitim dönemi mezunu 65 öğrenci sertifikalarını aldı.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Önderleri" mezuniyet programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, coşkulu ve heyecan dolu bir mezuniyet töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÖNDER'in, Türkiye'nin en büyük ve köklü imam hatip ailesi olduğunu belirten Ceylan, "Buradan diplomamızı alırız, sertifikamızı alır gideriz fakat asla ve asla emekli olmayız. Bu sıralardan, bu ailenin içerisinden hiçbir zaman ayrılmayız." dedi.

Ceylan, 3 yıl süren eğitimlere katılan öğrencileri tebrik ederek, "Akranlarınızla sizleri yan yana getirdiklerinde bambaşka bir mesafede olduğunuzu çok daha net görme şansına üniversitede ulaşacaksınız. Oraya gittiğinizde bakacaksınız ki onların gündemleriyle sizin gündemleriniz bambaşka. Sizin konuştuğunuz konuların, vakıf olduğunuz bilgilerin onların çok uzağında olduğunu fark edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra mezun öğrencilere sertifikaları verildi.

Mezun iki öğrencinin eğitim süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştığı programda, "NEFER" isimli grup konser verdi.