Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışması' ödülleri, İbn Haldun Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende, yarışmada dereceye giren 20 öğrenciye hediyeleri takdim edildi.

08.05.2024 16:51  Güncelleme: 16:56
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışması" ödülleri, sahiplerini buldu.

Türkiye'de eğitim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri için düzenlenen 40 hadisi ezberleme yarışmasının ödül töreni, İbn Haldun Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tören, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aly Naufal Bilal'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan tanıtım videosu gösterildi.

Törende konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, gençlere seslenerek, "Bugün, yeryüzüne yeniden iyiliği, hakkı, adaleti tesis edecek olan gençler olarak sizler, bu noktada çok güzel ve çok kıymetli bir adım attınız. İnşallah Rabb'im sizlerin içerisinden yeni yüzyılı kurtaracak, yeni bir dünya inşa edecek gençler çıkaracak. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, sınav komisyonun oluşturulmasından yarışmanın öğrencilerle buluşturulmasına kadar geçen sürede çok ciddi bir emek olduğunu belirterek, uluslararası imam hatipliler arasında yapılan yarışmanın ilk olduğunu anlattı.

Hibe, çevrim içi ve dijital uygulama üzerinden gerçekleştirilen yarışmaya katılan 1606 öğrencinin 20 saniyede soruları cevapladığını aktardı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, imam hatip lisesindeki anılarından bahsetti.

Hadisleri öğrencilere nasıl ezberletiriz diye bir çaba sarf ettiklerini belirten Yılmaz, ortaokul ve lise düzeyinde imam hatipliler için hadisler seçerek 40 hadis yarışmasını düzenlediklerini anlattı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, bu tarz projelere destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, gençlerin kendilerini iyi yetiştirmesinin ve kendilerine yapacakları yatırımların tarihin akışını değiştireceğini söyledi.

Törende, yarışma için okunan "Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis" kitabının yazarı Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Ebu Eyyüb el Ensari hakkında kapanış dersi verdi.

Programda daha sonra, yarışmada dereceye giren 20 öğrenciye hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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