Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tarih Sokağı açıldı - Son Dakika
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Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tarih Sokağı açıldı

Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tarih Sokağı açıldı

Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tarih Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun katıldığı açılışta öğretmen ve öğrencilerin tarihe ışık tutan çalışmalarının sergileri gezildi. Açılışta konuşan Topaloğlu, gençlerin milli bilinçlerinin artmasına katkı sağlayan bu projelerin önemine vurgu yaptı.

10.06.2024 15:51
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19 Mayıs ilçesinde Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Tarih Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Tarih Sokağı'nda öğretmen ve öğrencilerin tarihe ışık tutan çalışmalarının yer aldığı sergiler gezildi.

Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu, Okul Müdürü Birol Kağıt ve hazırlıkları gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

19 Mayıs ilçesinde bu tarz sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaların yaygınlaşmaya başladığı ve bu çalışmaların desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Açılışta konuşan Topaloğlu, "Böyle örnek projeler gençlerimizin milli bilinçlerinin artmasına katkı sağlayan çalışmalar olduğu için bizleri ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum'." dedi.

Açılışa, 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Tarih Sokağı açıldı - Son Dakika

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