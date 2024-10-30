AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Kaymakamlığa ve belediyeye ziyarette bulundu.
Tunç beraberinde İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi ile Kaymakamlığı ziyaret etti, Kaymakam Furkan Atalık ile görüştü.
Daha sonra belediyeye geçerek Belediye Başkanı Yücel Doğan ile görüşen Tunç ve beraberindekiler ilçedeki bazı kurumlara da ziyaret gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Öner Tunç'tan Kaymakam ve Belediye Ziyareti - Son Dakika
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