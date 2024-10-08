Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, merkez Antakya ilçesinde yolu kirleten beton mikserinin sürücüsünü uyardı.
Bir programa giderken geçtiği 75. Yıl Bulvarında, beton mikserinden çimento harcı döküldüğünü fark eden Öntürk, aracı durdurdu.
Sürücüye uyarılarda bulunan Öntürk, aracın beton döküm yerinin kapatılması gerektiğini söyledi.
Öntürk, zabıta ekiplerince denetimlerin sıkılaştırılacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Öntürk'ten Beton Mikserine Uyarı - Son Dakika
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