Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması...Seyit Torun: "İktidar İtibarsızlaştırmaya Çalışıyor, Ne Yaparsa Yapsın Başaramayacak"

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu yapılanların hiçbiri hukuku değil, hepsi siyasi biliyoruz bunları. Onursal Adıgüzel, oldukça başarılı belediyecilik yapıyor ama iktidar her başarıyı cezalandırıp sanki burada bir şey varmış gibi göstererek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ne yaparsa yapsın başaramayacak" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği, eski Ankara Belediyesi Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği düzenledi.

Etkinlik öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Seyit Torun, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Ali Dinçer gerçekten ülkemize, partimize çok büyük emeği olan değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Kendisi tabii ki belediyecilikte de aslında sosyal demokrat belediyeciliği ortaya koyan uygulamalarıyla da bilinir. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, köprü yapmak, su akıtmak değil aynı zamanda insana dokunmak hem kültürel hem sosyal anlamda insanın taleplerini yerine getirmek için çok önemli katkılar sunmuş değerli bir büyüğümüz. Bugün Sosyal Demokrasi Derneğimiz birincisini düzenledi, çok kadirşinas bir olay. Bu tür insanların unutulmaması lazım. Bu tür değerlerimizin yaptıklarını gündeme getirip onları örnek almak lazım. O dönemlerde o süreç içerisinde daha suyun akıtılmasının zor olduğu, yolun yapılmasının zor olduğu Bu dönemlerde hem bu hizmetleri yerine getirmiş hem de aynı zamanda vatandaşlarımızın her türlü taleplerini, her türlü sosyal, kültürel, eğitim ile ilgili eksikliklerini gidermiş. Bu anlamda kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz."

"İnsanlara baskı kurdular ama iddianamede ortaya koydukları hiçbir olay ispatlanamadı"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösteren konuşan Torun, şöyle devam etti:

"Bu operasyonların siyasi olduğunu biliyoruz. İktidar artık ülkeyi yönetemedikçe maalesef sürekli belediyelerimizin üstüne geliyor. Sanki burada algıyı yönetmeye çalışıyor, kirli bir oyunun içerisindeyiz. Bu yapılanların hiçbiri hukuku değil, hepsi siyasi biliyoruz bunları. Onursal Adıgüzel, 2 yıldır görevde olan bir arkadaşımız ve oldukça da başarılı bir şekilde belediyecilik yapıyor. Milletvekilliği de başarılıydı. Genel Başkan Yardımcılığı da başarılıydı Ataşehir Belediye Başkanımız olarak oldukça başarılı işlere imza attı. Ataşehir'imizin sorunlarını çözme adına önemli atılımlar yaptı ama iktidar elbette ki her baş ayarıyı cezalandırıp sanki burada bir şey varmış gibi göstererek itibarsızlaştırmaya çalışıyor ama ne yaparsa yapsın başaramayacak."

Bugüne kadar tutuklanan belediye başkanlarımız, bürokratlarımızda hiçbir şey bulunamadı. İftiracılar buldular, birçok ithamda bulundular, insanları, aileleri korkuttular, aileleri böldüler. İnsanlara baskı kurdular ama iddianamede ortaya koydukları hiçbir olay ispatlanamadı. Yok çünkü böyle bir şey. Hatta daha önce gündeme getirdikleri konuları bile iddianameye alamadılar çünkü içi boş tamamen boş iddialardı, iftiralardı onlar. O yüzden şunu ifade etmek istiyorum, ne yaparlarsa yapsınlar bize diz çöktüremeyecekler. Onlar koltukta kalmanın hırsıyla hareket ediyorlar.

"Onursal Adıgüzel'i sabah saatlerinde davet etseler gitmez miydi?"

Erdoğan'ın artık ülkeyi yönetemediği ortaya çıktı. Okullarımızın durumu ortada, öğrencilerimizin durumu ortada, gençlerimizin durumu ortada. Artık ekonomi bitmiş, sağlık bitmiş insanlar randevu alamıyor. Hangi alana bakarsak bakalım Türkiye artık yönetilemiyor. Ülkeyi yönetemedikçe de belediyelerimizin üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyor. Ama tekrar söylüyorum buradan bir şey çıkmaz. Ne yaparlarsa yapsın bizde bir şey bulamazlar. Ama şunu da söylemek istiyorum, İçişleri Bakanı rakam açıkladı, 'AK Partili belediyelerede soruşturma başlattık' diye. Hangisini gece saat 1.30'da aldınız? Hangisini sabahın 5'inde aldınız? Hangisini bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Gerçekten yazıklar olsun. Güya hani bu yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın biraz devlet adamı görünümü vardı ama o da demek ki Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket ediyor ki o da artık hukuk dışında uygulamalara başladı.

Onursal Adıgüzel'i sabah saatlerinde davet etseler gitmez miydi? Gecenin 01.30'unda almak ne demek? Bu algıyı yönetmek demek, bu hukuksuzluk, adaletsizlik demek. Kaldı ki böyle bir tutuklama şekli de yok. 'Efendim, kaçma şüphesi var' nereye kaçacak? Onursal Adıgüzel adı gibi onurlu bir insandır. Ülkesini de devletini seven bir insandır."