Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Zeynel Emre: "Onursal Adıgüzel ve Çalışma Arkadaşlarına Yapılan, Darbe Sürecinin Devamıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bugün gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarına yapılan, darbe sürecinin devamıdır. Milli iradeye ve belediye başkanlarımıza sahip çıkmaya, halkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişinin, gece saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emre, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu durumu kabullenmeyen, yani milli iradeyi tanımayan Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 19 Mart 2025 tarihinde darbe sürecine başlamıştır. Bugün gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarına yapılan, darbe sürecinin devamıdır. Milli iradeye ve belediye başkanlarımıza sahip çıkmaya, halkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."