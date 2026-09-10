OpenAI, ABD Kongresine yapay zeka için zorunlu güvenlik düzenlemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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OpenAI, ABD Kongresine yapay zeka için zorunlu güvenlik düzenlemesi çağrısı yaptı

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ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, ileri düzey yapay zeka sistemleri için Kongreye "zorunlu ulusal güvenlik düzenlemeleri" getirme çağrısında bulundu. Şirketin Küresel İlişkiler Şefi Chris Lehane, ortak test standartları ve bağımsız güvenlik değerlendirmeleri dahil yetkinlik temelli düzenleme istedi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, ABD Kongresine ileri düzey yapay zeka sistemleri için "zorunlu ulusal güvenlik düzenlemeleri" getirme çağrısında bulundu.

OpenAI Küresel İlişkiler Şefi Chris Lehane, şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kongreden zorunlu, kapasite bazlı ulusal güvenlik yapay zeka güvenliği düzenlemeleri getirmesini talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Yapay zekanın gelişim sürecinin, gönüllü taahhütlerin ötesinde adımlar gerektirdiğini belirten Lehane, ortak test standartları, bağımsız güvenlik değerlendirmeleri, daha güçlü siber güvenlik önlemleri ve ciddi olayların zorunlu olarak bildirilmesi dahil olmak üzere, teknolojiyle gelişebilecek yetkinlik temelli bir düzenleme çağrısında bulundu.

Hükümetlerin yapay zeka geliştirilmesinin yavaşlatılması ya da durdurulması için ortak bir sınır belirlemesi gerektiğini kaydeden Lehane, OpenAI'ın kabul edilemez riskler doğurduğunda yapay zeka sistemlerini geliştirmeyi ya da kullanmayı durduracağını vurguladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OpenAI, ABD Kongresine yapay zeka için zorunlu güvenlik düzenlemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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