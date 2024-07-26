OpenAI CEO'su, yapay zeka alanında ABD liderliğinde küresel bir koalisyon çağrısı yaptı - Son Dakika
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OpenAI CEO'su, yapay zeka alanında ABD liderliğinde küresel bir koalisyon çağrısı yaptı

OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zeka alanında Çin'in önüne geçmek için 'ABD liderliğinde küresel bir koalisyon' kurulması gerektiğini belirtti. Altman, ABD hükümetinin yapay zeka konusuna yeterli ciddiyeti göstermediğini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için siber savunma, veri merkezi güvenliği ve altyapı çalışmalarının önemine dikkat çekti. Altman, yapay zekadan daha fazla insanın faydalanabilmesi için küresel bir koalisyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

26.07.2024 00:33
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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zeka alanında Çin'in önüne geçmek için "ABD liderliğinde küresel bir koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

Axios'a konuşan Altman, ABD hükümetinin yapay zeka konusunda gelişmeler kaydettiğini ancak hükümet tarafından konuya "gerekli ciddiyetin gösterildiğini" düşünmediğini belirtti.

Çin'in yapay zeka teknolojilerini geliştirmedeki kararlılığına işaret eden Altman, diğer hükümetlerin yapay zeka konusuna daha taktiksel ve hızlı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini söyledi.

Altman, ABD'li yapay zeka şirketlerinin, verileri ve kendilerine ait önemli fikri mülkiyetlerinin çalınmasını önlemek için siber savunma ile veri merkezi güvenliği alanlarındaki geliştirmelerinin önemine dikkati çekti.

Yapay zeka teknolojilerinde altyapının önemini vurgulayan Altman, ABD yetkililerinin özel sektör ile işbirliğiyle veri merkezleri ve enerji santralleri için fiziksel altyapı oluşturma çalışmaları düzenlemesi çağrısı da yaptı.

Altman, ABD'nin yapay zeka sistemlerinin küresel inşası için ihracat kontrolleri ve yabancı yatırım kurallarını nasıl uygulayacağına dair netlik kazandırması gerektiğini belirtmesinin ardından, yapay zeka teknolojileri için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) benzeyen bir kuruluşun oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sam Altman, ayrıca yapay zekadan olabildiğince çok insanın faydalanabilmesi için "ABD liderliğinde küresel bir koalisyona ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OpenAI CEO'su, yapay zeka alanında ABD liderliğinde küresel bir koalisyon çağrısı yaptı - Son Dakika

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