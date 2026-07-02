OpenAI'den ABD Hükümetine Hisse Teklifi - Son Dakika
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OpenAI'den ABD Hükümetine Hisse Teklifi

02.07.2026 09:15
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OpenAI CEO'su Sam Altman, ABD hükümetine şirketten yüzde 5 hisse vermeyi teklif etti.

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın, ABD hükümetine şirketten yüzde 5 hisse vermeyi teklif ettiği iddia edildi.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yapay zeka modellerinin güvenliği ve yasal düzenlemeler nedeniyle Washington'da üzerinde çok büyük bir siyasi baskı hisseden OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, Donald Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde bu teklifi gündeme getirdiği belirtildi.

Haberde, Altman'ın kamunun şirkette finansal bir çıkar elde etmesini, yapay zekanın getireceği ekonomik kazançları toplumla paylaşmanın en iyi yolu olarak savunduğu aktarıldı.

Altman'ın hükümete şirketten yüzde 5 hisse teklif ettiği ifade edilirken, piyasa değeri 852 milyar dolara ulaşan OpenAI'ın yüzde 5'lik hissesi yaklaşık 42,6 milyar dolara tekabül ediyor.

Haberde, ayrıca, Altman'ın kurulacak bir "ulusal varlık fonu" aracılığıyla diğer ABD merkezli yapay zeka devlerinin de benzer oranlarda hisseyi hükümete devretmesini önerdiği vurgulandı.

Trump yönetiminin söz konusu hisse teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

OpenAI, nisan ayında da yapay zeka sektöründeki elde edilen ekonomik faydaları halka dağıtacak bir "kamusal refah fonu" kurulmasını önermişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sam Altman, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel OpenAI'den ABD Hükümetine Hisse Teklifi - Son Dakika

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